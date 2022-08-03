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16 минут назад

SpaceX представила рюкзак для Starlink

Lenta.ru

SpaceX начала продавать рюкзаки для переноса мобильных терминалов Starlink. Представленная модель доступна в интернет-магазине корпорации.

SpaceX представила рюкзак для Starlink
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рюкзак Starlink Travel Case имеет прямоугольную форму, каркас из прочного материала, жесткую спинку, регулируемые стропы для транспортировки. По словам представителей компании, устройство выпустили для того, чтобы абоненты сервиса могли переносить терминал и прочие аксессуары Starlink из одной локации в другую.

В SpaceX объяснили, что в рюкзак поместится терминал, роутер и все необходимые для подключения провода. Подобный аксессуар может пригодится тем, кто часто перемещается с места на место и переносит мобильный терминал с собой. Стоимость Starlink Travel Case составляет 250 долларов или около 15 тысяч рублей.

Судя по всему, рюкзак был создан для потребителей Starlink, которые подключили услугу мобильного доступа. Данная опция появилась в мае, она позволяет получать доступ к спутниковому интернету без привязки к конкретному адресу. Стоимость услуги составляет 25 долларов в месяц.

В июле SpaceX запустила услугу спутникового интернета Starlink, предоставляемую на водном транспорте. Стоимость специального терминала для получения доступа составляет 10 тысяч долларов, подписки на месяц — 5 тысяч долларов.

Наука и техника,SpaceX,
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