Имена каких космонавтов написаны на табличке, установленной на Луне

На Луне, в месте высадки экипажа "Аполлон-15" находится маленькая алюминиевая скульптура "Павший астронавт". Она изображает человека в скафандре. Эту скульптуру сделал художник Пол ван Хейдонк. В начале 1970-х было решено отправить ее на Луну.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Но не менее интересна табличка, которая установлена возле скульптуры. На ней написаны имена восьми американских астронавтов и шести советских космонавтов, погибших при исполнении служебного долга или умерших при иных обстоятельствах к тому моменту, пишет Telegram-канал Pro Космос.

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Вот покорители космоса, чьи имена значатся на табличке:

Теодор Фримен

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Это астронавт и летчик-испытатель погиб 31 октября 1964 года. Он стал первым погибшим астронавтом в отряде НАСА. Трагедия произошла, когда Фримен на реактивном самолете возвращался из тренировочного лагеря в Сент-Луисе на авиабазу в Хьюстоне. Когда самолет заходил на посадку, в фонарь кабины попала птица, и воздушное судно загорелось. Пилот отвел самолет от зданий и катапультировался, но парашют не раскрылся полностью. Фримену было 34 года.

Чарльз Бассетт и Эллиот Си

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Погибли 28 февраля 1966 года в ходе авиакатастрофы при подготовке к космическому полету. Бассетт и Си находились в учебном самолете Т-38, который врезался в здание вблизи взлетной полосы аэродрома в городе Сент-Луис. Бассетту было 34 года, Си — 38.

Гас Гриссом, Роджер Чаффи и Эдвард Уайт

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Гриссом, Чаффи и Уайт погибли 27 января 1967 года при пожаре корабля "Аполлон-1". Инцидент произошел во время тренировок, которые проводились за месяц до старта. Гриссому было 40 лет, Чаффи — 31, Уайту — 36.

Владимир Комаров

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Этот советский космонавт трагически погиб 24 апреля 1967 года. Катастрофа произошла при спуске на Землю корабля "Союз-1". Парашютная система спускаемого аппарата не сработала должным образом, он упал в Оренбургской области, разрушился и загорелся. Комаров стал первым космонавтом, погибшим во время полета. Ему было 40 лет.

Эдвард Гивенс

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Погиб 6 июня 1967 года в дорожной аварии. ДТП произошло недалеко от Хьюстона. Гивенсу было 37 лет.

Клифтон Уильямс

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Этот астронавт стал жертвой авиакатастрофы, когда летел на реактивном самолете Т-38 в Мобил, штат Алабама. Авария произошла из-за неполадки воздушного судна. Уильямс входил в число астронавтов НАСА, но так и успел побывать в космосе. Ему было 35 лет.

Юрий Гагарин

РИА Новости

Прославленный советский космонавт, первый человек в космосе погиб 27 марта 1968 года, когда выполнял тренировочный полет на МиГ-15УТИ. Самолет разбился в районе деревни Новоселово во Владимирской области. Вместе с 34-летним Гагариным на борту находился инструктор Владимир Серегин. Тела Гагарина и Серегина были кремированы. Урны с их прахом захоронены в Кремлевской стене.

Павел Беляев

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Скончался 10 января 1970 года в возрасте 44 лет от перитонита. Беляев был героем Советского Союза, носил звание летчик-космонавт СССР, был заслуженным мастером спорта Советского Союза.

Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков

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