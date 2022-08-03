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29 минут назад

Извержение вулкана Тонга согрело атмосферу Земли огромным объемом пара — исследование

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Водяной пар, образовавшийся в результате извержения, временно согрел поверхность Земли. Тонга активизировался 15 января 2022 года. Он вызвал цунами и звуковой удар, который прокатился по всему миру. Раскаленная лава привела к выбросу столба водяного пара, достигшего стратосферы — до 53 километров над поверхностью Земли.

Извержение вулкана Тонга согрело атмосферу огромным объемом пара
Фото:  iStock.com iStock.com

В воздух поступило 146 тераграммов воды. Один тераграмм эквивалентен триллиону граммов, и в данном случае он был равен 10% воды, уже присутствующей в стратосфере. Наблюдение за вулканом велось с помощью прибора Microwave Limb Sounder на спутнике Aura, сообщает Geophysical Research Letters. Устройство предназначено для изменений содержания водяного пара, озона и других газов в атмосфере. По данным NASA, извержение Тонга было в сотни раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Как правило, мощные извержения вулканов, снижают температуру поверхности Земли. Газ, пыль и пепел, которые они выбрасывают, отражают солнечный свет в космос. Но Тонга привел к повышению температуры именно из-за пара, который задерживает тепло. Его избыток может оставаться в стратосфере в течение нескольких лет. К тому же пар может привести к химическим реакциям, которые истощают защитный озоновый слой Земли.

Ранее Plus-one.ru рассказывал, что извержение вулкана Тонга оказало серьезное влияние на глобальный климат, последствия которого станут очевидны в ближайшем будущем.

Наука и техника,NASA,
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