Телескоп Уэбба запечатлел самую далекую звезду Эарендиль

Космический телескоп Джеймса Уэбба запечатлел самую далекую звезду из известных во Вселенной, которая ранее была обнаружена с помощью космического телескопа Хаббл. Ее назвали Эарендиль в честь персонажа из «Сильмариллиона» Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщает издание Space.com.

Фото: NASA NASA

Эарендиль был обнаружен благодаря гравитационному линзированию на изображении Hubble Deep Field (HDF), которое охватывает небольшую область в созвездии Большой Медведицы. Свет от нее дошел до Земли за 12,9 миллиарда лет, поэтому эта звезда невероятно тусклая.

Звезда находится в галактике WHL0137-zD1, которая получила обозначение «Дуга восхода Солнца» (Sunrise Arc) из-за того, что в результате гравитационного линзирования выглядит как дуга. В данном случае гравитационное линзирование возникает из-за искривления света под действием гравитации скопления галактик, расположенного ближе к Земле. Этот эффект также увеличивает галактику более чем в тысячу раз.