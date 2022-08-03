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1 час назад

Телескоп Уэбба запечатлел самую далекую звезду Эарендиль

Lenta.ru

Космический телескоп Джеймса Уэбба запечатлел самую далекую звезду из известных во Вселенной, которая ранее была обнаружена с помощью космического телескопа Хаббл. Ее назвали Эарендиль в честь персонажа из «Сильмариллиона» Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщает издание Space.com.

Телескоп Уэбба запечатлел самую далекую звезду Эарендиль
Фото: NASANASA

Эарендиль был обнаружен благодаря гравитационному линзированию на изображении Hubble Deep Field (HDF), которое охватывает небольшую область в созвездии Большой Медведицы. Свет от нее дошел до Земли за 12,9 миллиарда лет, поэтому эта звезда невероятно тусклая.

Звезда находится в галактике WHL0137-zD1, которая получила обозначение «Дуга восхода Солнца» (Sunrise Arc) из-за того, что в результате гравитационного линзирования выглядит как дуга. В данном случае гравитационное линзирование возникает из-за искривления света под действием гравитации скопления галактик, расположенного ближе к Земле. Этот эффект также увеличивает галактику более чем в тысячу раз.

Телескоп Уэбба был разработан, чтобы можно было изучить первые галактики, возникшие в молодой Вселенной в первые сотни миллионов лет после темных веков — периода между 380 000 лет и 550 миллионами лет после Большого взрыва. Однако астрономы первоначально думали, что разглядеть отдельные звезды, сформировавшиеся в то время, не удастся. Это стало возможным благодаря именно гравитационному линзированию.

Наука и техника,Джон Рональд,
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