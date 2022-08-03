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40 минут назад

Samsung запустила программу самостоятельного ремонта смартфонов

MobiDevices

Samsung запустила программу, которая позволяет владельцам её смартфонов самостоятельно выполнять ремонт своих гаджетов. Для этого южнокорейский производитель заключил партнёрское соглашение с iFixit, которая займётся поставкой необходимых комплектующих.

Samsung запустила программу самостоятельного ремонта смартфонов
Фото: UnsplashUnsplash

В рамках новой программы iFixit сможет поставлять оригинальные запчасти и инструкции, которые помогут владельцам устройств Galaxy отремонтировать их дома, не обращаясь в ремонтную мастерскую или напрямую в Samsung.

На данный момент программа самостоятельного ремонта распространяется только на модели линеек Galaxy S20 и Galaxy S21, а также для планшета Galaxy Tab S7+. Также стоит отметить, что пока ассортимент комплектующих небольшой и включает в себя экран, зарядный порт и тыльную панель. Заменить самостоятельно аккумулятор, наиболее востребованный компонент, по этой программе не получится.

Как отмечает Samsung, стоимость комплектующих для самостоятельного ремонта будет такой же, как и в авторизованных сервисных центрах. Так экран для Galaxy S21 Ultra будет стоить $233, а дисплей для Galaxy S20 – $200. Тыльные панели и зарядные разъёмы для обоих устройств обойдутся пользователям в $70 и $60 соответственно. На данный момент программа самостоятельного ремонта действует только на территории США.

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