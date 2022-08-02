Xiaomi представила гаджет для управления умным домом силой мысли

Китайская компания Xiaomi представила повязку на голову Xiaomi MiGu, которая позволит пользователям управлять элементами умного дома силой мысли, сообщает портал ITHome.

Фото: Xiaomi Xiaomi

По словам компании, MiGu Headband — это проект, победивший в третьем онлайн-хакатоне Xiaomi Group. Устройство позволит пользователям не только управлять умным домом с помощью мозговых волн, но также сможет отслеживать усталость, например во время вождения.

Разработчики MiGu Headband оснастили повязку тремя датчиками, которые считывают электрические сигналы, посылаемые мозгом. Кроме того, гаджет способен проводить электроэнцефалографию пользователя.

Поступит ли Xiaomi MiGu Headband в продажу, не сообщается.