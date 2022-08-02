В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Xiaomi представила гаджет для управления умным домом силой мысли

Газета.Ru

Китайская компания Xiaomi представила повязку на голову Xiaomi MiGu, которая позволит пользователям управлять элементами умного дома силой мысли, сообщает портал ITHome.

Xiaomi представила гаджет для управления умным домом силой мысли
Фото: XiaomiXiaomi

По словам компании, MiGu Headband — это проект, победивший в третьем онлайн-хакатоне Xiaomi Group. Устройство позволит пользователям не только управлять умным домом с помощью мозговых волн, но также сможет отслеживать усталость, например во время вождения.

Разработчики MiGu Headband оснастили повязку тремя датчиками, которые считывают электрические сигналы, посылаемые мозгом. Кроме того, гаджет способен проводить электроэнцефалографию пользователя.

Поступит ли Xiaomi MiGu Headband в продажу, не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Xiaomi представила смарт-очки с Micro OLED-дисплеем и возможностью видеосъемки. Гаджет оснащен широкоугольной камерой на 50 Мп с электронной стабилизацией изображения, а также перископическим телеобъективом с 5-кратным зумом на 8 Мп.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители