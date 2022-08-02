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34 минуты назад

В Японии представили самый легкий ноутбук в мире

Газета.Ruиещё 2

Японская компания Fujitsu анонсировала ноутбук Lifebook WU-X/G2 с 13,3-дюймовым Full HD дисплеем, вес которого составил всего 634 грамма, сообщает портал Aroged. По словам производителя, это самый легкий в мире ноутбук.

В Японии представили самый легкий ноутбук в мире
Фото: FujitsuFujitsu

За производительность ноутбука отвечает процессор Intel Core i5-1235U или i7-1255U, а в качестве графического процессора выступает Intel Iris Xe.

Объем оперативной памяти Fujitsu Lifebook может достигать 32 ГБ, а внутреннее хранилище может быть увеличено с 256 ГБ до 2 ТБ. Также заявляется о наличии беспроводных модулей Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, слота для SD-карточек и веб-камеры с шторкой для защиты пользователей.

Ноутбук получил корпус из углеродного волокна. У Fujitsu Lifebook два интерфейса USB3.2 Gen2 Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, один USB 3.2 Gen1 Type-A, сетевой порт, HDMI и разъем для наушников. Питание обеспечивается аккумулятором емкостью 25 Втч. В качестве операционной системы в ноутбуке используется Windows 11.

Стоимость базовой модели Fujitsu Lifebook WU-X/G2 начинается с $1,3 тыс. (около 82,4 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Россия столкнулась с дефицитом запчастей для ремонта ноутбуков.

Наука и техника,Intel,
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