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1 час назад

Стало известно о модернизации ракеты «Ангара-А5»

Lenta.ru

Центр Хруничева завершает разработку конструкторской документации по тяжелой ракете «Ангара-А5М», сообщает «Роскосмос».

Стало известно о модернизации ракеты «Ангара-А5»
Фото: Павел Кассин / РоскосмосПавел Кассин / Роскосмос

Как стало известно, к настоящему времени разработаны корпусные изделия, баки и отсеки носителя.

«Ведется разработка документации на макеты», — уточнил заместитель генерального конструктора конструкторского бюро (КБ) «Салют» — начальник КБ «Полет» АлекАлександр Сальников.

Специалист отметил, что сейчас ведется технологическая подготовка производства для проведения стендовых испытаний, после чего Центр Хруничева сможет приступить к изготовлению первой «Ангара-А5М». По его словам, при производстве модернизированной «Ангара-А5» будут применяться современные технологии сварки и металлообработки, позволяющие сократить цикл производства носителя и улучшить его тактико-технические характеристики.

В июле гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что защита эскизного проекта космического ракетного комплекса «Амур» второго этапа, предполагающего работы по многоразовому использованию ступеней тяжелой ракеты «Ангара-А5В», состоялась в декабре 2021 года.

Наука и техника,Алексей Варочко,Александр Сальников,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,
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