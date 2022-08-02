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46 минут назад

МТС разрабатывает собственный магазин приложений

ТАСС

Сотовый оператор МТС разрабатывает собственный магазин приложений, выяснил корреспондент ТАСС и подтвердил источник, знакомый с планами компании.

МТС разрабатывает собственный магазин приложений
Фото: ТАССТАСС

Соответствующую заявку на регистрацию товарного знака AppBazar МТС подал в Роспатент в конце июля 2022 года, следует из заявки.

"Да, действительно МТС работает над собственным магазином приложений, и готовится в сентябре представить пилотный проект", - сообщил источник, не уточнив подробности проекта.

В России уже есть три магазина приложений. В апреле 2022 года открыт RuMarket, запущенный предпринимателем Анатолием Сморгонским. Также свой магазин приложений NashStore в середине мая был запущен АНО "Цифровые платформы". В конце мая VK при поддержке Минцифры запустил бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore.

Наука и техника,Анатолий Сморгонский,Роспатент,МТС,
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