МТС разрабатывает собственный магазин приложений

Соответствующую заявку на регистрацию товарного знака AppBazar МТС подал в Роспатент в конце июля 2022 года, следует из заявки.

"Да, действительно МТС работает над собственным магазином приложений, и готовится в сентябре представить пилотный проект", - сообщил источник, не уточнив подробности проекта.

В России уже есть три магазина приложений. В апреле 2022 года открыт RuMarket, запущенный предпринимателем Анатолием Сморгонским. Также свой магазин приложений NashStore в середине мая был запущен АНО "Цифровые платформы". В конце мая VK при поддержке Минцифры запустил бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore.