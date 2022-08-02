На борту МКС развернули флаг ВДВ

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) развернули флаг Воздушно-десантных войск (ВДВ) на борту станции в честь профессионального праздника десантников, следует из видео, размещенного во вторник в telegram-канале космонавта Роскосмоса Олега Артемьева.

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Вместе с коллегами Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым он также записал в модуле "Звезда" видеообращение, в котором поздравил десантников с праздником. "Сердечно поздравляем вас с годовщиной Воздушно-десантных войск", - сказал Артемьев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

В свою очередь Матвеев отметил, что десантники никогда не бросают слов на ветер. "Делом и службой они доказывают, что они лучшие из лучших, призванные защищать Родину. Героизм и мужество являются неотъемлемыми качествами десантника", - подчеркнул он.

В свою очередь Корсаков направил особые поздравления военнослужащим ВДВ, которые находятся на боевом посту. "Вами гордятся матери, отцы, жены, дети и внуки", - добавил он.

Ежегодно 2 августа отмечается День ВДВ - профессиональный праздник военнослужащих и ветеранов этого рода войск. День был установлен указом президента России Владимира Путина в 2006 г. Дата выбрана в связи с тем, что 2 августа 1930 г. на учениях Военно-воздушных сил (ВВС) Московского военного округа под Воронежем было впервые выброшено на парашютах десантное подразделение в составе 12 человек под руководством военных летчиков Леонида Минова и Якова Мошковского.