На 100 тысяч: «серые» iPhone оказались значительно дешевле легальных

Разница в стоимости между «серым» iPhone и таким же гаджетом, ввезенным по параллельному импорту, оценивается в 100 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия».

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В частности, в магазинах Re:Store стоимость iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации составляет 244 990 рублей. На «сером» рынке его можно купить за 134 990 рублей.

По словам экспертов, неофициальные магазины не уплачивают НДС и сборы за сертификацию товара и растаможку. Также покупателям «нелегального» гаджета не предоставляется гарантийное обслуживание.

«"Серые" магазины не платят за сертификацию, и непонятно, как они ввозят товары через таможню. Кроме того, мы выполняем гарантийные обязательства и закон о защите прав потребителя», — подчеркнула официальный представитель Re:Store Людмила Семушкина.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, столь высокая цена отпугивает покупателей смартфонов – они не хотят совершать покупки у официальных ритейлеров. Он подчеркнул, что их не нельзя привлечь даже гарантией, так как стоимость в интернет-магазине является слишком привлекательной в сравнении с другими ценами.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин счел неоднозначной ситуацию, поскольку разброс цен между «серыми» и параллельными айфонами не должен превышать 30–35 тысяч рублей даже с учетом отсутствия налогов.