NASA опубликовало самое большое изображение галактики Андромеда

«Поскольку галактика находится всего в 2,5 млн световых лет от Земли, она представляет собой гораздо более крупную цель в небе, чем дальние галактики, которые Hubble обычно фотографирует. Как правило, из-за расстояния телескоп не может сделать такие крупные и точные изображения», — пояснили в NASA.