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1 час назад

NASA опубликовало самое большое изображение галактики Андромеда

Газета.Ru

NASA опубликовало в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)-аккаунте самое большое в истории изображение галактики Андромеда, сделанное космическим телескопом Hubble.

NASA опубликовало самое большое изображение галактики Андромеда
Фото: NASANASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило, что изображение показывает участок галактики Андромеды протяженностью 48 000 световых лет с более чем 100 млн звезд. Сообщается, что снимок сделан в естественном видимом цвете. Панорамное изображение разделено в посте на три части, причем последняя часть показывает голубую полосу из бесчисленного количества звезд, разбросанных по всему изображению.

В NASA также отметили, что галактика Андромеда находится на расстоянии 2,5 млн световых лет от Млечного пути, и похожа на нашу по размеру и форме.

«Поскольку галактика находится всего в 2,5 млн световых лет от Земли, она представляет собой гораздо более крупную цель в небе, чем дальние галактики, которые Hubble обычно фотографирует. Как правило, из-за расстояния телескоп не может сделать такие крупные и точные изображения», — пояснили в NASA.

Наука и техника,NASA,
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