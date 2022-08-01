Минобороны запустило ракету «Союз-2.1в» с военным спутником

Ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк вечером 1 августа. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает РИА Новости.

Старт состоялся 1 августа в 23:25 по московскому времени. Уточняется, что ракета выведет на орбиту космический аппарат, который был разработан для российского военного ведомства.

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Запуск и полет ракеты контролировал наземный автоматизированный комплекс управления.