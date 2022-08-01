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9 минут назад

Минобороны запустило ракету «Союз-2.1в» с военным спутником

Lenta.ru

Ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк вечером 1 августа. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает РИА Новости.

Минобороны запустило ракету «Союз-2.1в» с военным спутником
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Старт состоялся 1 августа в 23:25 по московскому времени. Уточняется, что ракета выведет на орбиту космический аппарат, который был разработан для российского военного ведомства.

Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Запуск и полет ракеты контролировал наземный автоматизированный комплекс управления.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о сроке эксплуатации российской модернизированной ракеты «Союз-2». По словам главы госкорпорации, ракета-носитель будет эксплуатироваться еще около 10 лет, затем ей на смену придет новая многоразовая ракета.

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