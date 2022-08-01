Также проблемы наблюдаются в работе приложения. О причинах неполадок пока не сообщается.

Последний раз сбои в работе сайта РЖД наблюдались в феврале из-за регулярных DDoS-атак. В пресс-службе перевозчика тогда напомнили, что пассажиры могут покупать билеты через другие каналы, включая кассы на вокзалах.