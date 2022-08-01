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46 минут назад

Сбой произошел на сайте РЖД

Москва24

Сбой произошел на сайте Российских железных дорог (РЖД). Пассажирам не доступна онлайн-покупка билетов.

Также проблемы наблюдаются в работе приложения. О причинах неполадок пока не сообщается.

Последний раз сбои в работе сайта РЖД наблюдались в феврале из-за регулярных DDoS-атак. В пресс-службе перевозчика тогда напомнили, что пассажиры могут покупать билеты через другие каналы, включая кассы на вокзалах.

27 июня технический сбой произошел в системе регистрации Amadeus в аэропортах Москвы. Авиакомпания переходила на резервную систему регистрации "Астра".

Наука и техника,Видео,РЖД,
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