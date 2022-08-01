iPhone 14 останутся без лучших OLED-дисплеев

Samsung поставит для смартфонов серии iPhone 14 два вида OLED-панелей. Об этом сообщает издание The Elec.

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По информации инсайдеров, Apple договорилась с Samsung о поставках двух типов панелей для дисплеев новых iPhone. Подразделение корейской корпорации Samsung Display является одним из главных поставщиков OLED-компонентов для смартфонов Apple. Источники уточнили, что Samsung поможет американскому партнеру сэкономить, представляя разные виды деталей.

Сообщается, что базовые iPhone 14 и iPhone 14 Max получат 6,1-дюймовые и 6,7-дюймовый LTPS-панели, обозначенные маркировкой M11. Маркировка M12 соответствует лучшим компонентам — передним панелям LPTO, которые будут применяться при создании iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Таким образом, более дешевые телефоны останутся без передовых OLED-панелей — их получат лишь самые дорогие флагманы. Суммарно IT-гигант из Южной Корее поставит Apple 80 миллионов компонентов.

Специалисты уточнили, что аналогичные панели M2 Samsung использовала при производстве складных смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Анонс аппаратов должен состояться 10 августа.