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38 минут назад

iPhone 14 останутся без лучших OLED-дисплеев

Lenta.ruиещё 1

Samsung поставит для смартфонов серии iPhone 14 два вида OLED-панелей. Об этом сообщает издание The Elec.

iPhone 14 останутся без лучших OLED-дисплеев
Фото: ReutersReuters

По информации инсайдеров, Apple договорилась с Samsung о поставках двух типов панелей для дисплеев новых iPhone. Подразделение корейской корпорации Samsung Display является одним из главных поставщиков OLED-компонентов для смартфонов Apple. Источники уточнили, что Samsung поможет американскому партнеру сэкономить, представляя разные виды деталей.

Сообщается, что базовые iPhone 14 и iPhone 14 Max получат 6,1-дюймовые и 6,7-дюймовый LTPS-панели, обозначенные маркировкой M11. Маркировка M12 соответствует лучшим компонентам — передним панелям LPTO, которые будут применяться при создании iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Таким образом, более дешевые телефоны останутся без передовых OLED-панелей — их получат лишь самые дорогие флагманы. Суммарно IT-гигант из Южной Корее поставит Apple 80 миллионов компонентов.

Специалисты уточнили, что аналогичные панели M2 Samsung использовала при производстве складных смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Анонс аппаратов должен состояться 10 августа.

В конце июля журналисты РБК обратили внимание, что популярные модели смартфонов Samsung исчезли из продажи в ряде регионов России. Причина проблем с ассортиментом заключается в отсутствии официальных поставок Samsung.

Наука и техника,Apple,
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