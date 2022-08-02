В Москве разработали первый в России ГОСТ по тестированию ИИ

"Мы наработали огромный опыт в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении. В марте этого года разработки наших медиков в этой отрасли легли в основу единых национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине. Мы двигаемся дальше - московские специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта. Он уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября этого года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.