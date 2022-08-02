В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

Московские врачи разработали первый в России ГОСТ по тестированию ИИ

ТАССиещё 9

Сотрудники центра диагностики и телемедицины здравоохранения Москвы разработали ГОСТ "Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клиническая оценка", регулирующий проведение испытаний систем искусственного интеллекта (ИИ). Национальный стандарт вступает в силу 1 сентября 2022 года, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве разработали первый в России ГОСТ по тестированию ИИ
Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыМ. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

"Мы наработали огромный опыт в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении. В марте этого года разработки наших медиков в этой отрасли легли в основу единых национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине. Мы двигаемся дальше - московские специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта. Он уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября этого года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она также отметила, что документ регламентирует требования к клиническим испытаниям нейросетей.

"По новой системе специалисты получат точную оценку, соответствует ли продукт заявленным характеристикам точности, эффективности, а главное - не несет ли он риски для здоровья пациента".

"Врачи со всей России будут руководствоваться этим стандартом и внедрять в практику только лучшие разработки. Таким образом, теперь практически весь цикл внедрения искусственного интеллекта в медицину будет регламентирован едиными стандартами, разработанными на основе опыта московских медиков", - подчеркнула заммэра.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители