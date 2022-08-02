В Москве разработали первый в России ГОСТ по тестированию ИИ

Сотрудники центра диагностики и телемедицины здравоохранения Москвы разработали ГОСТ "Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клиническая оценка", регулирующий проведение испытаний систем искусственного интеллекта (ИИ). Национальный стандарт вступает в силу 1 сентября 2022 года, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.
"Мы наработали огромный опыт в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении. В марте этого года разработки наших медиков в этой отрасли легли в основу единых национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине. Мы двигаемся дальше - московские специалисты разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллекта. Он уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября этого года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Она также отметила, что документ регламентирует требования к клиническим испытаниям нейросетей.
"По новой системе специалисты получат точную оценку, соответствует ли продукт заявленным характеристикам точности, эффективности, а главное - не несет ли он риски для здоровья пациента".
"Врачи со всей России будут руководствоваться этим стандартом и внедрять в практику только лучшие разработки. Таким образом, теперь практически весь цикл внедрения искусственного интеллекта в медицину будет регламентирован едиными стандартами, разработанными на основе опыта московских медиков", - подчеркнула заммэра.