Ученые нашли в Болгарии останки последних панд Европы

На западе Болгарии палеонтологи нашли останки древних панд, которые жили в Восточной Европе примерно 7-5 миллионов лет назад. Это делает их кандидатами на роль последних панд Европы, сообщается в издании Journal of Vertebrate Paleontology.
«Панды представляют собой очень специализированную группу медведей. Возможно, что открытые нами Agriarctos nikolovi уступали в этом отношении современным пандам, однако они все равно были приспособлены к жизни в теплых и влажных лесах. Когда климат Европы стал более сухим в конце миоцена, это негативно повлияло на жизнь последних панд Европы», – заявил профессор Национального музея естественной истории в Софии (Болгария) Николай Спассов.
Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) – единственный вид из семейства медвежьих, который питается только растительной пищей. Существует два подвида панд, один из которых имеет классическую черно-белую окраску и обитает в провинции Сычуань, а другой, окрашенный в кремовый и коричневый цвет, живет в провинции Шэньси.
Пять лет назад ученые обнаружили первые свидетельства того, что первые «бамбуковые медведи» могли обитать не в Китае или других странах Азии, а в Восточной Европе. Найденные останки в Венгрии породило немало споров о том, когда возникли первые панды, как их потомки оказались в Китае, почему животные вымерли по всему миру, кроме современной КНР.
Обнаруженные останки панд, как считают палеонтологи, являются дополнительными аргументами в пользу того, что панды зародились в Европе и впоследствии проникли в другие регионы Евразии. При этом ученые не исключают азиатское происхождение панд и даже склоняются к этой гипотезе. Последующие раскопки в Болгарии и других восточноевропейских странах, как надеются исследователи, поможет получить однозначный ответ на этот вопрос.
Ранее сообщалось, что ученые определили, когда панды научились есть бамбук. Исследование показало, что это произошло не менее шести миллионов лет назад.