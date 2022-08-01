Ученые нашли в Болгарии останки последних панд Европы

На западе Болгарии палеонтологи нашли останки древних панд, которые жили в Восточной Европе примерно 7-5 миллионов лет назад. Это делает их кандидатами на роль последних панд Европы, сообщается в издании Journal of Vertebrate Paleontology.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

«Панды представляют собой очень специализированную группу медведей. Возможно, что открытые нами Agriarctos nikolovi уступали в этом отношении современным пандам, однако они все равно были приспособлены к жизни в теплых и влажных лесах. Когда климат Европы стал более сухим в конце миоцена, это негативно повлияло на жизнь последних панд Европы», – заявил профессор Национального музея естественной истории в Софии (Болгария) Николай Спассов.

Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) – единственный вид из семейства медвежьих, который питается только растительной пищей. Существует два подвида панд, один из которых имеет классическую черно-белую окраску и обитает в провинции Сычуань, а другой, окрашенный в кремовый и коричневый цвет, живет в провинции Шэньси.

Пять лет назад ученые обнаружили первые свидетельства того, что первые «бамбуковые медведи» могли обитать не в Китае или других странах Азии, а в Восточной Европе. Найденные останки в Венгрии породило немало споров о том, когда возникли первые панды, как их потомки оказались в Китае, почему животные вымерли по всему миру, кроме современной КНР.

Обнаруженные останки панд, как считают палеонтологи, являются дополнительными аргументами в пользу того, что панды зародились в Европе и впоследствии проникли в другие регионы Евразии. При этом ученые не исключают азиатское происхождение панд и даже склоняются к этой гипотезе. Последующие раскопки в Болгарии и других восточноевропейских странах, как надеются исследователи, поможет получить однозначный ответ на этот вопрос.