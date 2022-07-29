Как включить режим гостя на Android и iOS

Сейчас просьба ненадолго одолжить кому-либо свой смартфон невольно вызывает настороженность: так уж получилось, что на современных телефонах хранятся не только номера или переписки, но и чувствительная информация. Фотографии, банковские данные, иногда даже личные документы. Производители смартфонов прекрасно понимают, что приватность важна для пользователей, а потому предусмотрели ряд инструментов, которые ограничивают те или иные функции телефона — как раз на случай, если устройство на какое-то время покинет хозяина. Сейчас мы расскажем, как ими пользоваться.

Фото: ТАСС ТАСС

Как ограничить доступ на Android

Видео дня

На Android-смартфонах есть несколько способов блокировки важных функций. Первый — это включение режима гостя. Если вы подключили к телефону учетную запись того или иного сервиса от производителя, чаще всего этот сервис также разрешает добавить профиль гостя. При использовании этого профиля система автоматически блокирует все, кроме стандартных приложений, чтобы чужак не смог получить ваши конфиденциальные данные. Но, опять же, для данного способа вам наверняка понадобится учетная запись, плюс он работает по-разному в зависимости от бренда телефона.

Второй метод блокировки — это закрепление приложения на экране. Если включить эту функцию в настройках безопасности смартфона, человек, которому вы одолжили телефон, не сможет выйти из любого приложения без ввода секретного PIN-кода. Таким образом, вам не придется переживать, что кто-то тайком (или ненароком) подсмотрит, например, данные вашей кредитки. Как и в случае с режимом гостя, на разных устройствах закрепление включается по-разному, но вы без труда сможете найти инструкцию для своей модели в Интернете.

Как ограничить доступ на iPhone

На iPhone есть нечто похожее: там эта функция называется «Гид-доступ». Она находится во вкладке «Настройки» — «Универсальный доступ». После включения гид-доступ блокирует отдельные участки экрана, отключает аппаратные кнопки iPhone и ограничивает время использования приложения — параметры можно задать как вам нужно.

После того, как вы включите «Гид-доступ» в системных настройках смартфона, активировать режим в приложении можно следующим образом.