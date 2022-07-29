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35 минут назад

В "Яндекс Картах" появились 3D-модели новостроек

ТАССиещё 1

3D-модели строящихся зданий начали появляться в "Яндекс Картах", пока в веб-версию загружено пять моделей новостроек в Москве, в ближайшее время будут опубликованы еще 20 крупных жилых комплексов в Москве и регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекс Карт".

В «Яндекс Картах» появились 3D-модели новостроек
Фото: ТАССТАСС

"В "Яндекс Карты" добавили детальные 3D-модели зданий, которые еще только строятся. Это поможет тем, кто выбирает квартиру, в подробностях рассмотреть дома, оценить их расположение, а также увидеть, как будет меняться район. Первыми в "Карты" загрузили пять новых жилых комплексов в Москве. В ближайшее время будут опубликованы в 3D еще 20 крупных ЖК в Москве и регионах", - сообщили в пресс-службе.

Благодаря функции на карте можно будет осмотреть корпуса в деталях со всех сторон, а также оценить окружающую территорию. 3D-модели также позволят узнать, какие магазины есть рядом, где находятся остановки общественного транспорта, дороги, парковки и парки, а также узнать, каким будет вид из окон будущего дома, пояснили в пресс-службе.

Посмотреть 3D-здания можно в веб-версии "Карт". Также они появились на страницы жилых комплексов в веб-версии сервиса "Яндекс Недвижимость".

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