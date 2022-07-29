В "Яндекс Картах" появились 3D-модели новостроек

3D-модели строящихся зданий начали появляться в "Яндекс Картах", пока в веб-версию загружено пять моделей новостроек в Москве, в ближайшее время будут опубликованы еще 20 крупных жилых комплексов в Москве и регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекс Карт".
"В "Яндекс Карты" добавили детальные 3D-модели зданий, которые еще только строятся. Это поможет тем, кто выбирает квартиру, в подробностях рассмотреть дома, оценить их расположение, а также увидеть, как будет меняться район. Первыми в "Карты" загрузили пять новых жилых комплексов в Москве. В ближайшее время будут опубликованы в 3D еще 20 крупных ЖК в Москве и регионах", - сообщили в пресс-службе.
Благодаря функции на карте можно будет осмотреть корпуса в деталях со всех сторон, а также оценить окружающую территорию. 3D-модели также позволят узнать, какие магазины есть рядом, где находятся остановки общественного транспорта, дороги, парковки и парки, а также узнать, каким будет вид из окон будущего дома, пояснили в пресс-службе.
Посмотреть 3D-здания можно в веб-версии "Карт". Также они появились на страницы жилых комплексов в веб-версии сервиса "Яндекс Недвижимость".