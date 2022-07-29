В "Яндекс Картах" появились 3D-модели новостроек

"В "Яндекс Карты" добавили детальные 3D-модели зданий, которые еще только строятся. Это поможет тем, кто выбирает квартиру, в подробностях рассмотреть дома, оценить их расположение, а также увидеть, как будет меняться район. Первыми в "Карты" загрузили пять новых жилых комплексов в Москве. В ближайшее время будут опубликованы в 3D еще 20 крупных ЖК в Москве и регионах", - сообщили в пресс-службе.