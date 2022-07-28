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31 минуту назад

Популярный iPhone подешевел на треть

Секрет Фирмы

Стоимость популярной модели iPhone 12 Pro, которую представили осенью 2020 года, снизилась до 70 000 рублей. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.

Популярный iPhone подешевел на треть
Фото:  Pxhere , CC0 Pxhere , CC0

По его данным, если на старте продаж смартфон стоил порядка 100 000 рублей, то сейчас его можно найти на 30% дешевле. Авторы отметили, что цена на модель скачет из-за колебаний курса валют и запуска продаж iPhone 13.

«И вот теперь устройство вновь можно найти по сниженной цене», — сообщил портал.

iPhone 12 Pro обладает 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2532 на 1070 пикселей и чипом Apple A14 Bionic.

У него есть 6 Гб оперативной памяти и минимум 128 Гб встроенной. С задней стороны смартфон оснащён тройной камерой разрешением 12 мегапикселей каждая.

В июле стало известно, что подешевел не только этот девайс. Цены упали на iPhone 11 Pro 256GB (–23%), а также на MacBook Air (–34%). В июне серьёзно подешевел и iPhone 12.

Ранее «Секрет» писал , что в России заметно упали цены на компьютеры — их стоимость вернулась на уровень начала 2022 года.

Наука и техника,Гаджеты,Mail.ru Group,
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