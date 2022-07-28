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54 минуты назад

«Планета потеплела»: В Гринпис рассказали о влиянии мегаполисов на аномальную жару

Национальная Служба Новостей

Города выбрасывают около 60% всех парниковых газов, что приводит к более быстрому изменению климата, заявила координатор проектов по климату и энергетике российского отделения Гринпис Полина Каркина в пресс-центре НСН.

"Гринпис" рассказал, как мегаполисы влияют на аномальную жару
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

«С одной стороны, города влияют на климат – из-за выбросов парниковых газов. По оценкам ООН, около 80% всей энергии в мире потребляется в городах, около 60% выбросов парниковых газов – это выбросы которые происходят в городах. Города – это большой источник климатического кризиса. Этот термин адекватно описывает эту ситуацию. С другой стороны, мы видим последствия этого кризиса – экстремальные погодные явления. У нас сегодня планета потеплела на 1,1 градуса, по состоянию на прошлый год, мы хотим удержать в пределах 1,5 градуса. Сегодня нужна не только адаптация, но более важно смягчение этих последствий», - отметила она.

По словам эксперта, именно повышение выбросов влияет на аномальную жару, при дальнейшем увеличении температуры человечество ждут серьезные проблемы.

Инфраструктура Москвы в ближайшее время не сможет эффективно противостоять ливням, число которых растет с каждым годом, заявил ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН.

Наука и техника,Константин Крохин,Торгово-промышленная палата,ООН,
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