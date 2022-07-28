"Гринпис" рассказал, как мегаполисы влияют на аномальную жару

«С одной стороны, города влияют на климат – из-за выбросов парниковых газов. По оценкам ООН, около 80% всей энергии в мире потребляется в городах, около 60% выбросов парниковых газов – это выбросы которые происходят в городах. Города – это большой источник климатического кризиса. Этот термин адекватно описывает эту ситуацию. С другой стороны, мы видим последствия этого кризиса – экстремальные погодные явления. У нас сегодня планета потеплела на 1,1 градуса, по состоянию на прошлый год, мы хотим удержать в пределах 1,5 градуса. Сегодня нужна не только адаптация, но более важно смягчение этих последствий», - отметила она.