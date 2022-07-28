"Яндекс" предупредил о мошеннических звонках с использованием "Алисы"

"Яндекс" предупредил о мошеннических звонках, совершенных якобы голосовым помощником "Алиса".
"Звонок с неизвестного номера. Вы решаете ответить - вдруг что-то важное - и слышите знакомый голос: "Привет, я Алиса". Голос предлагает что-нибудь заманчивое - например, новый способ быстро заработать денег на бирже. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, - положить трубку. Это ненастоящая "Алиса". Она не имеет никакого отношения к "Яндексу", зато имеет прямое отношение к злоумышленникам, которые хотят получить доступ к чужим банковским картам", - говорится в сообщении компании.
Телефоны, с которых звонит якобы "Алиса", заносятся в черный список.
"Но совсем победить злоумышленников сложно, они постоянно меняют номера. Меняться может и текст, который зачитывает робот", - отметили в "Яндексе".
Там также подчеркнули, что "Алиса" никогда и никому не будет звонить сама".