В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.22EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

"Яндекс" предупредил о мошеннических звонках с использованием "Алисы"

ТАСС

"Яндекс" предупредил о мошеннических звонках, совершенных якобы голосовым помощником "Алиса".

"Яндекс" предупредил о мошеннических звонках с использованием "Алисы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Звонок с неизвестного номера. Вы решаете ответить - вдруг что-то важное - и слышите знакомый голос: "Привет, я Алиса". Голос предлагает что-нибудь заманчивое - например, новый способ быстро заработать денег на бирже. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, - положить трубку. Это ненастоящая "Алиса". Она не имеет никакого отношения к "Яндексу", зато имеет прямое отношение к злоумышленникам, которые хотят получить доступ к чужим банковским картам", - говорится в сообщении компании.

Телефоны, с которых звонит якобы "Алиса", заносятся в черный список.

"Но совсем победить злоумышленников сложно, они постоянно меняют номера. Меняться может и текст, который зачитывает робот", - отметили в "Яндексе".

Там также подчеркнули, что "Алиса" никогда и никому не будет звонить сама".

Наука и техника,Яндекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители