Астрономы объяснили загадочные вспышки из галактики GSN 069

Международная группа астрономов из Института физики Общества Макса Планка объяснила загадочные вспышки в галактике GSN 069 тем, что вокруг черной дыры, которая находится в центре GSN 069, крутится белый карлик. Препринт работы ученых был опубликован в репозитории arXiv.

Фото: NASA-Chandra X-ray Center NASA-Chandra X-ray Center

По словам ученых, материя звезды периодически вытягивалась черной дырой. Это производило рентгеновские квазипериодические извержения (QPE), повторяющиеся каждые девять часов.

Галактика GSN 069 находится в 250 млн световых лет от Земли и была впервые обнаружена в 2010 году космическим рентгеновским телескопом XMM-Newton. Тогда же астрономы зафиксировали вспышки света, которые повторялись в течение года и постепенно угасали в течение следующих 7-8 лет.

По словам ученых, такое явление соответствует событию приливного разрушения (TDE), когда звезда слишком близко подходит к черной дыре, что разрывает ее.

Повторная вспышка была зафиксирована в январе 2020 года. Исследователи проанализировали данные 12 сеансов наблюдений GSN 069 с помощью рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra. Оказалось, что вокруг черной дыры вращались два карлика, один из которых был захвачен черной дырой раньше другого.

Из-за потери энергии и углового момента орбита второго карлика сжималась, и через несколько лет после первоначального TDE белый карлик при прохождении перицентра (ближайшей к черной дыре точке орбиты) начал терять материю. Однако ученые предполагают, что ядро звезды уцелело, поэтому в будущем вспышки снова возобновятся.