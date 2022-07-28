Популярные модели Samsung исчезли из российских магазинов

Наиболее популярные модели смартфонов бренда Samsung исчезли из продажи в некоторых регионах России. Как сообщает РБК со ссылкой на участников рынка, из-за нехватки техники магазинам приходится привозить на реализацию устройства только по запросам покупателей.

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К примеру, жители Уфы могут купить Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra только через пять дней после заказа. В Нижнем-Новгороде в наличии есть только отдельные модели S-серии, тогда как бюджетных вариантов вовсе нет в магазинах. С ожиданием до четырех дней продает модель Samsung Galaxy S22 Ultra на 128 ГБ и «МегаФон» пользователям в Омске. При этом в Москве подобных сложностей нет.

Издание подчеркивает, что в офлайн-магазинах ритейлеров также ограничен выбор в ценовой категории смартфонов до 50 тыс. рублей. В частности, такая ситуация сложилась в Челябинске.