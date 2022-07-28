Reuters: Россия планирует оставаться на МКС минимум до 2028 года

Москва поставила в известность представителей NASA о том, что РФ не намерена выходить с МКС как минимум до 2028 года. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова Кэти Людерс — начальника командования Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

«Российские чиновники, отвечающие за космическую сферу, сообщили своим американским коллегам во вторник [26 июля], что Москва рассчитывает остаться на Международной космической станции. По крайней мере, до тех пор, пока в 2028 году не будет построен собственный форпост страны на орбите», — слова Людерс процитированы в СМИ.

РФ приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Но, несмотря на это, «Роскосмос» выполнит все свои обязательства перед партнерами. Об этом заявил новый глава госкорпорации Юрий Борисов.