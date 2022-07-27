Создатель Гипотезы Геи умер в возрасте 103 года

Британский климатолог, изобретатель, автор так называемой «Гипотезы Геи» Джеймс Лавлок скончался в возрасте 103 лет. Об этом пишет The New York Times.

Семья ученого сообщила о его смерти в социальных сетях. Родственники Лавлока уточнили, что шесть месяцев назад он «все еще мог гулять по побережью возле своего дома в Дорсете, на юго-западе Англии, а также давать интервью журналистам, но его здоровье ухудшилось после неудачного падения в начале этого года».

Ученый был специалистом высокого уровня в различных областях науки. Он интересовался зоологией, астрономией, ядерной физикой, экологией.

Всемирную известность ему принесло изобретение детектора захвата электронов, недорогого, портативного, исключительно чувствительного устройства, используемого для измерения распространения токсичных техногенных соединений в окружающей среде.

После этого он опубликовал исследование о хлорфторуглеродах. Полученные им данные дали основу для последующих многочисленных трудов по экологии, в частности, для книг и статей об озоновом слое.

На третьем, но не последнем месте среди его открытий находится представленная научной общественности в 1967 году Гипотеза Геи. Теория о том, что Земля является огромным живым организмом, функционирующим по особым законам.