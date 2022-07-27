Россия покидает МКС: вспоминаем историю Международной космической станции

Настал конец прежней эпохи совместного освоения космоса: после 2024 года Российская Федерация собирается выйти из проекта Международной космической станции. Об этом новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Многие аналитики уже предсказывают, что второй столь же масштабной инициативы по международному сотрудничеству в космосе не предвидится еще долгое время — мы решили вспомнить историю МКС.

Фото: Роскосмос Роскосмос

Как появилась МКС

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История Международной космической станции началась в 1984 году, когда президент США Рональд Рейган объявил о начале работ над проектом новой орбитальной станции. Прежде американцы уже запускали на орбиту обитаемые аппараты: крошечная научная станция Skylab была запущена еще в 1973 году и прослужила шесть лет. Однако будущий проект, получивший кодовое название Freedom, обещал стать беспрецедентным. Вместо небольшого пилотируемого аппарата NASA хотела вывести на околоземную орбиту огромную станцию, состоящую из множества модулей, которые постепенно доставлялись бы в космос при помощи «Шаттлов».

Станция Freedom задумывалась как совместная инициатива США, Европейского космического агентства, Канады и Японии, но вскоре после бодрого старта программы в 1988 году выяснилось, что, на самом деле, даже такого масштабного сотрудничества будет недостаточно для реализации проекта. Стоимость разработки попросту оказалась непозволительно высокой — даже при суммарном финансировании от всех стран-участниц.

Тем временем, СССР занимался развитием аналогичных программ. Советские инженеры тоже обладали опытом запуска орбитальных станций: в 1976 Советский Союз вывел на орбиту научную станцию «Салют» — аппарат примерно того же рода, что и Skylab. А в 1986-м состоялся запуск станции «Мир», которая, конечно, была не такой амбициозной, как Freedom, но полностью отвечала требованиям времени. Ближе к началу 1990-х планировалось создание станции «Мир-2», однако экономический упадок не позволил претворить этот план в жизнь.

На этом фоне аэрокосмические интересы сверхдержав в кои-то веки совпали, так что в 1992 году РФ и США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере космических исследований. В рамках этого соглашения была объявлена так называемая программа «Мир — Шаттл», которая позволяла государствам порядочно сэкономить на орбитальных рейсах. Ракеты «Союз» доставляли на станцию «Мир» американских астронавтов, тогда как американские «Шаттлы» периодически возили туда наших космонавтов. Таким образом, США получила доступ к лаборатории, а Россия — многоразовый транспорт.

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Наконец, в ходе осуществления программы «Мир — Шаттл» отечественные конструкторы предложили руководству NASA объединить замороженные программы Freedom и «Мир-2». Вместо двух разных станций совместными стараниями создать одну, но поистине революционную. Американское правительство встретило предложение в штыки: многие политики были категорически против такого сотрудничества. Но Конгресс США все же проголосовал за поддержку инициативы, пускай перевес и составил всего один голос — 215 против 216.

Старт работ не заставил долго себя ждать. В 1993 году вице-президент США Альберт Гор и председатель Совета Министров РФ Виктор Черномырдин официально объявили о создании международной космической станции — тогда проект иногда называли «Альфа». А уже в 1998 году на орбиту вышел первый модуль МКС: российский грузовой блок «Заря», к которому через две недели пристыковался американский модуль «Юнити».

Любопытные факты об МКС

Международная космическая станция входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое сооружение, когда-либо построенное человеком. На данный момент, стоимость строительства и эксплуатации МКС превышает 150 миллиардов долларов.

МКС совершает полет вокруг Земли всего за 92 минуты. Таким образом, за сутки станция облетает планету 16 раз — а космонавты могут увидеть 16 закатов и восходов Солнца.

МКС — один из трех ярчайших объектов в ночном небе, сразу после Луны и Венеры.

Пиццерия Pizza Hut в 2001 году смогла доставить пиццу прямо на борт МКС. Этот рекламный трюк позволил компании побить собственный рекорд по доставке в экстремальные локации: ранее самой высокой точкой был пик горы Килиманджаро.

На МКС хранится так называемый «Диск Бессмертия»: носитель данных, на котором записаны зашифрованные цепочки ДНК выдающихся землян — например, Стивена Хокинга.

За что критикуют МКС

Несмотря на свою важность для международного научного сообщества, Международная космическая станция на протяжении всего своего существования подвергается серьезной критике. Американцы часто жалуются на дороговизну содержания станции: каждый год миллиарды долларов налогоплательщиков уходят на орбиту — эти деньги разумно было бы направить на решение более приземленных проблем. Также часто звучат упреки в том, что большая часть опытов, проводимых на борту МКС, не приносит никакой практической пользы. При желании их вполне можно было бы провести в условиях искусственной невесомости на Земле.

Россияне же часто недовольны тем, что, де-юре, Международная космическая станция принадлежит скорее США — доля РФ в проекте значительно меньше. К тому же, после того, как челноки Dragon от SpaceX начали доставлять американских астронавтов на станцию, отечественный «Роскосмос» потерял немало прибыли. Раньше рейсы на МКС осуществлялись только при помощи российских ракет, и каждое посадочное место стоило больших денег: этих средств как раз хватало на оплату взноса за содержание станции.