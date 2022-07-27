На Луне обнаружены пещеры, в которых смогут жить люди

Ученые из Калифорнийского университета провели профинансированное NASA исследование, в результате которого обнаружили на Луне кратеры с постоянной температурой — итоги работы ученых были опубликованы на официальном сайте NASA.

Фото: GlobePhoto GlobePhoto

Используя данные, полученные с помощью космического аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, а также прибегнув к компьютерному моделированию, ученые обнаружили, что в некоторых кратерах Луны находятся пещеры, в которых всегда поддерживается температура около 17° C.

По словам ученых, эти территории могут стать термически стабильными местами для исследования Луны — эти пещеры можно будет использовать для укрытия от солнечных лучей и холодных лунных ночей, когда люди будут жить на спутнике Земли.