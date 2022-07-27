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42 минуты назад

Планетологи обнаружили пещеры на Луне, в которых смогут жить люди

Газета.Ru

Ученые из Калифорнийского университета провели профинансированное NASA исследование, в результате которого обнаружили на Луне кратеры с постоянной температурой — итоги работы ученых были опубликованы на официальном сайте NASA.

На Луне обнаружены пещеры, в которых смогут жить люди
Фото: GlobePhotoGlobePhoto

Используя данные, полученные с помощью космического аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, а также прибегнув к компьютерному моделированию, ученые обнаружили, что в некоторых кратерах Луны находятся пещеры, в которых всегда поддерживается температура около 17° C.

По словам ученых, эти территории могут стать термически стабильными местами для исследования Луны — эти пещеры можно будет использовать для укрытия от солнечных лучей и холодных лунных ночей, когда люди будут жить на спутнике Земли.

Ранее в NASA объяснили извержением вулканов появление редкого минерала тридимита на Марсе.

Наука и техника,NASA,
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