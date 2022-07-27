В Великобритании разработали жвачку от коронавируса

В Великобритании ученые школы стоматологии Пенсильванского университета разработали жевательную резинку, снижающую риск распространения COVID-19. Она дает возможность нейтрализовать вирус в слюне.

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«SARS-CoV-2 размножается в слюне, и мы знаем, когда инфицированный человек чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может распространяться и достигать других», - приводит газета Penn Today слова профессора фундаментальных наук университета Генри Дэниелла.

Специально для жвачки ученые из клеток салата латука искусственно вырастили белок ACE2. Именно за него цепляются вирусные частицы. В результате испытаний выяснилось, что активность вируса и общее количество бактерий в полости рта снижается на 95%.

Исследователи планируют вскоре начать клинические испытания. Это необходимо, чтобы вывести продукт на рынок в качестве профилактического средства против COVID-19.