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26 минут назад

России предрекли новую вспышку гриппа и коронавируса

Lenta.ruиещё 2

Осенью россиян ждет не только новая волна коронавируса, но и вспышка гриппа, которой не было уже несколько лет. При этом, одновременное заражение двумя вирусами может стать дополнительным ударом для организма и осложнить течение болезни. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

В стране предрекли новую вспышку гриппа и коронавируса
Фото: EPAEPA

Заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа Андрей Комиссаров заявил, что после перерыва в 2020-2021 годах возобновилась полномасштабная циркуляция гриппа.

Видео дня

«Если в 2020 и в 2021 году гриппа практически не было, то сейчас грипп вполне вернулся, есть и сочетанные инфекции с ковидом. Грипп с инфекционной патологической сцены никуда не ушел, он есть, как и другие респираторные инфекции - риновирусные инфекции, аденовирусные инфекции, парагрипп и так далее», — сказал исследователь.

Новая вспышка

«Те меры, которые применялись для борьбы с коронавирусом, те же маски, социальное дистанцирование, уход на удаленку, на самом деле, лучше работали против гриппа, — сказал Крючков. — Дело в том, что он менее заразен, чем коронавирус, так что все эти методы работали отлично и 2020-2021 год прошли практически без гриппа, что оказалось совершенно аномальной историей».

Коронавирус уже не так пугает человечество, все большее число стран отказывается от ограничительных мер, давая свободу распространения и другим вирусам. Особенно это опасно, по словам иммунолога, ввиду того, что иммунитет против гриппа и других ОРВИ у людей не сформировался.

«Произошли изменения в циркуляции вируса, его практически не было, так что и коллективный иммунитет тоже отсутствует. Думаю, скоро нас ждет очень серьезная вспышка гриппа, как в доковидные времена. Кроме того, она может сместиться на более ранний период: если обычно вспышка начинается в середине-конце октября, то теперь это может произойти примерно на месяц раньше», — допустил Крючков.

Он также добавил, что не ожидает серьезных пандемий, связанных с гриппом: для этого необходимо появление нового возбудителя с особыми характеристиками, что, на данный момент, не наблюдается.

Одновременное течение

Одновременное заболевание сразу несколькими ОРВИ, по словам Крючкова, не является редкостью. Более того, существуют исследования, в которых говорится о том, что во время серьезных вспышек гриппа заболевание одновременно и другим вирусом фиксировалась приблизительно в 20 процентах случаев.

«Так что и в случае с коронавирусом это будет хоть и не самым возможным, но вполне вероятным. Что касается исходов, то, на данный момент, надежных исследований, говорящих о наличии каких-то особенных осложнений, нет, взаимных мутаций так же не прослеживается. Но мы понимаем, что, когда организм ослаблен и заболевает чем-то одним, дополнительная вирусная нагрузка, теоретически, влияет на исход не самым позитивным образом», — предупредил иммунолог.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды при новых штаммах невозможно. По его словам, чтобы убедиться — простуда это или коронавирус, необходимо сдать тест.

Наука и техника,COVID-19,Анатолий Альтштейн,Андрей Комиссаров,Николай Крючков,
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