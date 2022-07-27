Глава РАН объяснил решение о выходе России из программы МКС

Решение о выходе России из программы МКС после 2024 года обоснованно, поскольку большая часть рабочего времени космонавтов уходит на поддержание жизнедеятельности станции в ущерб научно-исследовательским программам, заявил президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев.

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«Надо сказать, что как сам проект МКС, так и российский сегмент станции очень затратные. Сегодня состояние станции таково, что большая часть рабочего времени космонавтов на орбите уходит на поддержание жизнедеятельности МКС. Страдают научно-исследовательские программы. В этих условиях говорить об эффективности МКС, конечно, сложно, и это одна из существенных причин, по которым принималось такое решение», – приводит слова президента РАН ТАСС.

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В то же время Сергеев отметил, что, «поскольку МКС – это совместное детище разных стран, у них появилась обеспокоенность после заявления, что мы уйдем». «Дальше, я уверен, Россия будет строить свою космическую станцию. Уже много раз обсуждалось, что она должна из себя представлять и на какой орбите находиться», – отметил президент РАН.

Он также сообщил, что Российская академия наук рассчитывает на продолжение совместной работы с Роскосмосом по развитию научных космических программ. «Мы пригласим к себе для рабочей встречи нового руководителя Роскосмоса [Юрия Борисова], рассчитываем на продолжение многостороннего и активного взаимодействия с госкорпорацией. Традиционно глава Роскосмоса присутствует в Совете по космосу РАН, и мы надеемся, что научный космос будет и дальше играть существенную роль в его деятельности», – сказал глава РАН.

Накануне гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным объявил о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Он заверил, что все обязательства перед партнерами будут выполнены.

В связи с этим американский предприниматель Илон Маск, владелец компании SpaceX, пожелал России «счастливого пути». В Госдепартаменте заявили, что решение России якобы стало для США неожиданностью. В Кремле пояснили, что решение о выходе из программы Международной космической станции (МКС) было принято не сегодня.