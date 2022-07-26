На аукцион выставили самый первый компьютер Apple

Опытный образец компьютера Apple-1 американской компании Apple, изготовленный в 1976 году, выставлен на аукционе в Бостоне, он оценивается в $278 тыс. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg. Торги проводит аукционный дом RR Auction.

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Прототип, долгое время считавшийся утерянным, представляет собой плату с микросхемой, которую в середине 1970-х спаял Стив Возняк, сооснователь Apple. Затем Стив Джобс, другой основатель фирмы, представил ее владельцу магазина компьютерной техники Полу Терреллу. Предполагалось, что микросхема станет частью комплекта для самостоятельной сборки компьютера в домашних условиях, однако Террелл убедил молодых изобретателей продавать уже собранные готовые аппараты.

В ноябре 2021 года Agence France-Presse сообщило, что один из 200 компьютеров модели Apple-1 1976 года производства был продан на аукционе в американском штате Калифорния за $400 тыс. По оценкам экспертов, к настоящему моменту по всему миру в рабочем состоянии сохранилось около 20 таких компьютеров.

Компания Apple была основана 1 апреля 1976 года, для финансирования предприятия Джобс продал свой автомобиль, а Возняк - дорогой калькулятор. Apple-1 - первый компьютер компании и один из первых персональных компьютеров в мире, доступных широкому кругу потребителей.