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44 минуты назад

Россия заняла 2-е место по скачиваниям VPN-сервисов в мире, уступив Индии

Газета.Ru

В марте-июле текущего года Россия занимала второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику AppMagic — сервиса, который анализирует рынок мобильных приложений.

Россия заняла второе место по скачиваниям VPN-сервисов в мире
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также сообщается, что за первые три недели июля, VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз. Приводится для сравнения статистика в январе 2022 года - тогда VPN-сервисы россияне загрузили 2 млн раз, а РФ занимала 16-е место в мире по этому показателю. На первом месте оказалась Индия.

Также в пятерку скачиваний VPN-сервисов входят Пакистан, Индонезия и Соединенный Штаты Америки.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк прокомментировал обнародованную американскими политиками информацию о том, что США столкнулись с проблемой безопасности VPN-сервисов.

Конгрессвумен Анна Эшу и сенатор Рон Уайден заявили, что на территории США "существуют сотни, если не тысячи VPN-сервисов, доступных для загрузки, но не хватает независимых исследований для проверки их безопасности". По их словам, большинство популярных VPN-сервисов обещают "обеспечить полную анонимность", но на деле могут передавать данные пользователей третьим лицам.

Наука и техника,Рон Уайден,Никита Данюк,РУДН,Общественная палата России,
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