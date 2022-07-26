Россия заняла второе место по скачиваниям VPN-сервисов в мире

В марте-июле текущего года Россия занимала второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику AppMagic — сервиса, который анализирует рынок мобильных приложений.

Также сообщается, что за первые три недели июля, VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз. Приводится для сравнения статистика в январе 2022 года - тогда VPN-сервисы россияне загрузили 2 млн раз, а РФ занимала 16-е место в мире по этому показателю. На первом месте оказалась Индия.

Также в пятерку скачиваний VPN-сервисов входят Пакистан, Индонезия и Соединенный Штаты Америки.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк прокомментировал обнародованную американскими политиками информацию о том, что США столкнулись с проблемой безопасности VPN-сервисов.