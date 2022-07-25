В России выросли поставки ноутбуков без русской раскладки на клавиатуре

Параллельный импорт повлек за собой рост числа клавиатур и ноутбуков без русской раскладки на рынке РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на глав направления «Ноутбуки и ПК» оптового ИТ-дистрибутора «Марвел-Дистрибуции» Андрея Латышева.
Так, ожидается увеличение импорта таких устройств к концу года на 10%.
Минпромторг, в свою очередь, указал на наличие русской раскладки на ноутбуках и клавиатурах, предназначенных для продажи в России или странах ЕАЭС. В ведомстве подчеркнули, что на остальные устройства можно нанести гравировку, цена которой «невысока».
Вместе с тем, по словам собеседника издания, около 1,5-2 тыс. рублей потребуется на то, чтобы нанести кириллическую гравировку. Однако, как отмечается, устройства будет необходимо в связи с этим распаковывать, а это приведет к отказу покупателю в гарантийном обслуживании.
Эксперты зафиксировали рост спроса на гравировку почти вдвое в сравнении с февральскими показателями.
Главный редактор портала Mobile-review.com, аналитик рынка телекоммуникаций Эльдар Муртазин, комментируя ситуацию на рынке, заявил радиостанции «Говорит Москва», что
в таком случае розничными сетями нарушается закон о локализации.
«На сегодня у нас есть параллельный импорт, по которому завозят ноутбуки без локализации, но никто не отменял закон. В частности, розничные сети не имеют права продавать продукт без русской клавиатуры. Я бы советовал потребителям избегать таких компаний — тех, кто торопится и продаёт вот так, потому что они уже в моменте продажи не только нарушают закон, но и не пытаются встать на сторону потребителей и дать ему удобоваримый продукт», - подчеркнул эксперт.
Ранее «Известия» сообщили, что члены ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) будут предоставлять годовую гарантию на сложную электронику, которая поступит в продажу в Россию по параллельному импорту, а именно на бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры.