В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
38 минут назад

В России выросли поставки ноутбуков без русской раскладки на клавиатуре

Лера Букина

Параллельный импорт повлек за собой рост числа клавиатур и ноутбуков без русской раскладки на рынке РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на глав направления «Ноутбуки и ПК» оптового ИТ-дистрибутора «Марвел-Дистрибуции» Андрея Латышева.

В России выросли поставки ноутбуков без русской раскладки на клавиатуре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, ожидается увеличение импорта таких устройств к концу года на 10%.

Минпромторг, в свою очередь, указал на наличие русской раскладки на ноутбуках и клавиатурах, предназначенных для продажи в России или странах ЕАЭС. В ведомстве подчеркнули, что на остальные устройства можно нанести гравировку, цена которой «невысока».

Вместе с тем, по словам собеседника издания, около 1,5-2 тыс. рублей потребуется на то, чтобы нанести кириллическую гравировку. Однако, как отмечается, устройства будет необходимо в связи с этим распаковывать, а это приведет к отказу покупателю в гарантийном обслуживании.

Эксперты зафиксировали рост спроса на гравировку почти вдвое в сравнении с февральскими показателями.

Главный редактор портала Mobile-review.com, аналитик рынка телекоммуникаций Эльдар Муртазин, комментируя ситуацию на рынке, заявил радиостанции «Говорит Москва», что

в таком случае розничными сетями нарушается закон о локализации.

«На сегодня у нас есть параллельный импорт, по которому завозят ноутбуки без локализации, но никто не отменял закон. В частности, розничные сети не имеют права продавать продукт без русской клавиатуры. Я бы советовал потребителям избегать таких компаний — тех, кто торопится и продаёт вот так, потому что они уже в моменте продажи не только нарушают закон, но и не пытаются встать на сторону потребителей и дать ему удобоваримый продукт», - подчеркнул эксперт.

Ранее «Известия» сообщили, что члены ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) будут предоставлять годовую гарантию на сложную электронику, которая поступит в продажу в Россию по параллельному импорту, а именно на бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры.

Наука и техника,Андрей Латышев,Эльдар Муртазин,Коммерсант,ЕАЭС,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители