В России выросли поставки ноутбуков без русской раскладки на клавиатуре

«На сегодня у нас есть параллельный импорт, по которому завозят ноутбуки без локализации, но никто не отменял закон. В частности, розничные сети не имеют права продавать продукт без русской клавиатуры. Я бы советовал потребителям избегать таких компаний — тех, кто торопится и продаёт вот так, потому что они уже в моменте продажи не только нарушают закон, но и не пытаются встать на сторону потребителей и дать ему удобоваримый продукт», - подчеркнул эксперт.