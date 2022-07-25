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1 час назад

В NASA рассказали, как собираются искать жизнь на других планетах

Газета.Ru

Ученые института передовых концепций NASA описали миссию по созданию телескопов для обнаружения биосигналов на близлежащих экзопланетах.

В NASA рассказали, как собираются искать жизнь на других планетах
Фото: Mike Brown/CaltechMike Brown/Caltech

План предполагает запуск нескольких небольших спутников к точке, в которой солнце можно будет использовать как гравитационную линзу. По словам ученых, на это спутникам понадобится около 25 земных лет.

Солнце изменит своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения, подобно тому как обычная линза изменяет направление светового луча. В этой точке телескопы будут принимать сфокусированные лучи на расстоянии более 500 астрономических единиц (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца).

Это поможет получить изображения эйнштейновского кольца, в котором будет сосредоточена вся информация о планете.

Ранее сообщалось, что NASA запустит новую лунную миссию Artemis в конце лета.

Наука и техника,NASA,
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