В NASA рассказали, как собираются искать жизнь на других планетах

Ученые института передовых концепций NASA описали миссию по созданию телескопов для обнаружения биосигналов на близлежащих экзопланетах.

Фото: Mike Brown/Caltech Mike Brown/Caltech

План предполагает запуск нескольких небольших спутников к точке, в которой солнце можно будет использовать как гравитационную линзу. По словам ученых, на это спутникам понадобится около 25 земных лет.

Солнце изменит своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения, подобно тому как обычная линза изменяет направление светового луча. В этой точке телескопы будут принимать сфокусированные лучи на расстоянии более 500 астрономических единиц (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца).

Это поможет получить изображения эйнштейновского кольца, в котором будет сосредоточена вся информация о планете.