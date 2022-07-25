В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
35 минут назад

В России стало больше ноутбуков без русской раскладки клавиатуры

Секрет Фирмыиещё 5

В России становится всё больше ноутбуков и клавиатур без русской раскладки. К концу года их доля может достигнуть 10%, заявил представитель компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев. Нерусифицированные ноутбуки и клавиатуры стали попадать в РФ по механизму параллельного импорта, который заработал после введения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине.

В России стало больше ноутбуков без русской раскладки клавиатуры
Фото: UnsplashUnsplash

Дефицит клавиатур с русской раскладкой влияет на исполнение госконтрактов, заявил собеседник газеты «Коммерсант» в правительстве. По условиям договоров подрядчик не может поставить компьютер без клавиатуры либо дополнить его устройством с английской раскладкой. Поставщики теперь ищут способы докупить устройства с русской раскладкой, добавил источник.

Владельцы гаджетов Apple в РФ столкнулись со сбоями в работе ряда приложений и сервисов

«Если ноутбуки или клавиатуры предназначены для российского рынка или ЕАЭС, продукция имеет российскую раскладку. В остальных случаях есть возможность нанесения гравировки в том числе в РФ», — заявили в Минпромторге.

В сетевых магазинах Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении можно купить клавиатуры и ноутбуки с русской раскладкой, подтвердила газета. Гравировка в среднем стоит 1500–2000 рублей, но некоторые ноутбуки нужно разобрать, чтобы её нанести — из-за этого пропадает гарантия. Спрос на гравировку уже вырос в полтора–два раза по сравнению с февралём, заявил управляющий мастерскими McGraver Юрий Жогов.

Ранее сообщалось, что в России стало больше ноутбуков без операционной системы (ОС). В июне их доля при импорте составила 60%, а в начале года не достигала и 25%. Эксперты отметили, что такие устройства продаются дешевле и дают пользователю выбор, какую ОС установить.

Наука и техника,Андрей Латышев,ЕАЭС,Минпромторг,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители