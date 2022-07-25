В России стало больше ноутбуков без русской раскладки клавиатуры

В России становится всё больше ноутбуков и клавиатур без русской раскладки. К концу года их доля может достигнуть 10%, заявил представитель компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев. Нерусифицированные ноутбуки и клавиатуры стали попадать в РФ по механизму параллельного импорта, который заработал после введения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине.

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Дефицит клавиатур с русской раскладкой влияет на исполнение госконтрактов, заявил собеседник газеты «Коммерсант» в правительстве. По условиям договоров подрядчик не может поставить компьютер без клавиатуры либо дополнить его устройством с английской раскладкой. Поставщики теперь ищут способы докупить устройства с русской раскладкой, добавил источник.

«Если ноутбуки или клавиатуры предназначены для российского рынка или ЕАЭС, продукция имеет российскую раскладку. В остальных случаях есть возможность нанесения гравировки в том числе в РФ», — заявили в Минпромторге.

В сетевых магазинах Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении можно купить клавиатуры и ноутбуки с русской раскладкой, подтвердила газета. Гравировка в среднем стоит 1500–2000 рублей, но некоторые ноутбуки нужно разобрать, чтобы её нанести — из-за этого пропадает гарантия. Спрос на гравировку уже вырос в полтора–два раза по сравнению с февралём, заявил управляющий мастерскими McGraver Юрий Жогов.