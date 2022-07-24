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20 минут назад

СМИ: лабораторный модуль "Вэньтянь" пристыковался к космической станции Китая

ТАССиещё 1

Запущенный в воскресенье лабораторный модуль "Вэньтянь" успешно пристыковался к базовому модулю "Тяньхэ" китайской орбитальной станции. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Модуль "Вэньтянь" пристыковался к космической станции Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стыковка произошла примерно в 03:45 по местному времени (22:45 мск).

Запуск лабораторного модуля "Вэньтянь" был осуществлен в воскресенье в 14:22 по местному времени (09:22 мск) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай) при помощи ракеты-носителя Long March 5B (CZ-5B). Он будет использоваться главным образом как лаборатория для проведения биологических исследований. Кроме того, в нем, как и в основном модуле станции - "Тяньхэ", есть три спальные зоны, санитарный узел и кухня, что позволит размещать на станции до шести космонавтов во время смены экипажа.

"Вэньтянь" - первый из двух лабораторных модулей развертываемой на орбите станции КНР. Как ожидается, в октябре в космос будет запущен второй лабораторный модуль - "Мэнтянь". После этого строительство станции будет завершено.

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