В России появится тревожная кнопка на телефоне

Мобильный аналог стандартной стационарной кнопки тревожной сигнализации (КТС) создали сотрудник Главного управления вневедомственной охраны России. Об этом в воскресенье, 24 июля, написало ТАСС.
Представитель вневедомственной охраны Росгвардии рассказал, что соответствующее мобильное приложение разработали для устройств, которые работают под управлением операционных систем Android и Apple iOS.
В скоро времени приложение будет внесено в перечень технических средств охраны, которые разрешается использовать вневедомственной охране Росгвардии, подчеркнул он. Затем использовать данное приложение смогут любые пользователи, частные охранные организации и объекты, находящиеся под вневедомственной охраной.
Работать мобильная КТС будет также, как и обычная. После нажатия на ярлык приложения на пульте централизованного наблюдения вневедомственной охраны раздастся оповещающий сигнал, и к объекту направится группа задержания для выяснения причин срабатывания сигнализации.