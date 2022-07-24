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27 минут назад

В России появится кнопка тревожной сигнализации на смартфонах

FBM.ruиещё 1

Мобильный аналог стандартной стационарной кнопки тревожной сигнализации (КТС) создали сотрудник Главного управления вневедомственной охраны России. Об этом в воскресенье, 24 июля, написало ТАСС.

В России появится тревожная кнопка на телефоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель вневедомственной охраны Росгвардии рассказал, что соответствующее мобильное приложение разработали для устройств, которые работают под управлением операционных систем Android и Apple iOS.

В скоро времени приложение будет внесено в перечень технических средств охраны, которые разрешается использовать вневедомственной охране Росгвардии, подчеркнул он. Затем использовать данное приложение смогут любые пользователи, частные охранные организации и объекты, находящиеся под вневедомственной охраной.

Работать мобильная КТС будет также, как и обычная. После нажатия на ярлык приложения на пульте централизованного наблюдения вневедомственной охраны раздастся оповещающий сигнал, и к объекту направится группа задержания для выяснения причин срабатывания сигнализации.

Наука и техника,Росгвардия,Apple,
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