В России появится тревожная кнопка на телефоне

Мобильный аналог стандартной стационарной кнопки тревожной сигнализации (КТС) создали сотрудник Главного управления вневедомственной охраны России. Об этом в воскресенье, 24 июля, написало ТАСС.

Представитель вневедомственной охраны Росгвардии рассказал, что соответствующее мобильное приложение разработали для устройств, которые работают под управлением операционных систем Android и Apple iOS.

В скоро времени приложение будет внесено в перечень технических средств охраны, которые разрешается использовать вневедомственной охране Росгвардии, подчеркнул он. Затем использовать данное приложение смогут любые пользователи, частные охранные организации и объекты, находящиеся под вневедомственной охраной.