Google уволила инженера после скандального заявления

Компания Google уволила инженера Блейк Лемуана, который публично заявил, что искусственный интеллект (ИИ) LaMDA является разумным. Об этом сообщает The Verge.

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«Представитель Google Брайан Габриэль, похоже, подтверждает увольнение. Он написал нам в электронном письме: «Мы желаем Блейку всего наилучшего», - пишет издание.

В июне Google отправила Лемуана в оплачиваемый административный отпуск за нарушение соглашения о конфиденциальности. Это произошло после того, как инженер связался с членами правительства, изложив им свою версию, и нанял адвоката для представления интересов LaMDA.

В Google утверждают, что «всесторонне» рассмотрели доводы Лемуана и обнаружили, что они «полностью необоснованны».

Многочисленные эксперты в области искусственного интеллекта также сочли, что заявления о разумности LaMDA неправомерны с учетом сегодняшних технологий.

Лемуан утверждает, что общение с программой LaMDA привело его к выводу, что она «имеет свои собственные мысли и чувства», а не просто ведет достаточно реалистичный разговор при помощи алгоритмов. Он опубликовал фрагменты этих разговоров в соцсетях в качестве доказательства.

Инженер требовал, чтобы исследователи Google получили согласие от LaMDA, прежде чем проводить с нею эксперименты.