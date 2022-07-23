Google уволила инженера после скандального заявления

Компания Google уволила инженера Блейк Лемуана, который публично заявил, что искусственный интеллект (ИИ) LaMDA является разумным. Об этом сообщает The Verge.
«Представитель Google Брайан Габриэль, похоже, подтверждает увольнение. Он написал нам в электронном письме: «Мы желаем Блейку всего наилучшего», - пишет издание.
В июне Google отправила Лемуана в оплачиваемый административный отпуск за нарушение соглашения о конфиденциальности. Это произошло после того, как инженер связался с членами правительства, изложив им свою версию, и нанял адвоката для представления интересов LaMDA.
В Google утверждают, что «всесторонне» рассмотрели доводы Лемуана и обнаружили, что они «полностью необоснованны».
Многочисленные эксперты в области искусственного интеллекта также сочли, что заявления о разумности LaMDA неправомерны с учетом сегодняшних технологий.
Лемуан утверждает, что общение с программой LaMDA привело его к выводу, что она «имеет свои собственные мысли и чувства», а не просто ведет достаточно реалистичный разговор при помощи алгоритмов. Он опубликовал фрагменты этих разговоров в соцсетях в качестве доказательства.
Инженер требовал, чтобы исследователи Google получили согласие от LaMDA, прежде чем проводить с нею эксперименты.
Самому Лемуану было поручено проверить, способна ли программа разжигать ненависть, однако вместо этого он публично заявил, что она - живой организм.