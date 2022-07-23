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43 минуты назад

В России сохраняется риск завоза вируса полиомиелита

Елена Прошина

Риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных стран в Россию сохраняется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В России сохраняется риск завоза опасного вируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Учитывая высокие темпы миграции населения в мире, сегодня сохраняется риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации», — следует из сообщения.

В настоящее время передача дикого полиовируса типа 1, способного вызывать необратимые параличи, сохраняется в некоторых странах. Так, эндемичная передача дикого полиовируса типа 1 сохраняется в Афганистане, Пакистане. Завоз дикого полиовируса типа 1 в 2022 году зарегистрирован в Мозамбике и Малави.

Последний случай полиомиелита, вызванный диким полиовирусом, был зарегистрировали в России в 1996 году. При этом последний случай заболевания полиомиелитом, вызванный завезенным диким полиовирусом, был зарегистрирован в РФ в 2010 году.

«В РФ в соответствии с национальным календарем профилактических прививок первые четыре прививки проводятся инактивированной полиовирусной вакциной, в том числе в составе многокомпонентных вакцин, две последние — оральной полиовирусной вакциной. Дети, имеющие противопоказания к применению оральной полиовирусной вакцины, прививаются только инактивированной вакциной (все шесть прививок)», — сообщили в ведомстве.

Ранее департамент здравоохранения штата Нью-Йорк сообщил о первом за многие годы случае заболевания полиомиелитом в США. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в последний раз случай заболевания диким штаммом полиомиелита внутри страны выявляли в 1979 году, последний завозной эпизод заражения был зарегистрирован в 1993 году.

Наука и техника,Роспотребнадзор,
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