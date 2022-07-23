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38 минут назад

Назван наиболее подверженный раку из-за солнца тип людей

Lenta.ruиещё 1

Врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в беседе с Ura.ru назвал тип людей, который наиболее подвержен появлению рака из-за долгого пребывания на солнце. По его словам, чаще всего онкология возникает у тех, кто имеет светлый тип кожи или много родинок.

Назван наиболее подверженный раку из-за солнца тип людей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На солнце нельзя долго пребывать людям со светлым типом кожи, большим количеством родинок. Особенно это касается людей с рыжими волосами, которые плохо загорают, им надо минимизировать пребывание на солнце. Такая кожа больше подвержена травмирующему действию ультрафиолетового излучения. Они с большей степенью вероятности могут получить последствия от солнечных ожогов до онкологических ситуаций», — заявил специалист.

Он порекомендовал тем, кому все-таки необходимо проводить большое количество времени на солнце, пользоваться кремом. Пылев пояснил, что средство обязательно должно быть с высокой степенью защиты, чтобы от него был необходимый эффект.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева и гинеколог Екатерина Орехова предупредили, что переизбыток витамина D в организме может привести к гиперкальциемии и образованию камней в почках. Также они рассказали и о других опасностях гипервитаминоза для здоровья.

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