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8 минут назад

NASA раскрыло разрушительные последствия засухи для США

Lenta.ru

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало снимки, на которых видны изменения уровня воды в американском озере Мид — крупнейшем водохранилище страны. Об этом сообщает The Guardian.

NASA раскрыло разрушительные последствия засухи для США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Управление опубликовало снимки, раскрыв разрушительные последствия засухи в США — снижение уровня воды в озере на 27 процентов. На кадрах можно заметить, что в 2020 году озеро и его притоки были заполнены лучше, чем два года спустя. Теперь часть притоков фактически превратились в высохшие трещины. На 18 июля озеро было заполнено только на 27 процентов.

Существенное падение уровня воды в озере связано с проблемой изменения климата. В результате снижения этого показателя в некоторых частях страны начались проблемы с выработкой электроэнергии, а на обмелевших участках показался мусор, лежавший там несколько лет.

Ранее в США обмелело Большое Соленое озеро в штате Юта. В начале июля вода в нем опустился до 1,27 тысячи метров над уровнем моря, что стало самым низким показателем с начала наблюдений в 1847 году. Исследователи отметили, что озеро потеряло почти половину своей площади, обнажив почти две тысячи квадратных километров дна.

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