В России появится еще одна мобильная операционная система

Компания «НТЦ ИТ Роса» ведет разработку отечественной мобильной операционной системы, которая может стать конкурентом Android, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Известно, что владельцем «НТЦ ИТ Роса» является Леонид Рейман, экс-руководитель Государственного комитета по телекоммуникациям (сейчас — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций). В 2008-2010 годах Рейман также был советником президента Дмитрия Медведева, а впоследствии решил заняться бизнесом.
Глава «НТЦ ИТ Роса» Олег Карпицкий подтвердил РБК, что компания «ведет разработку решения для мобильных устройств», но отказался сообщить подробности, призвав дождаться официальной презентации для рынка.
Опрошенные РБК эксперты отнеслись к новостям о новой ОС скептически.
«Она [операционная система] безусловно нужна для замены зарубежных ОС в госструктурах, а продукты «НТЦ ИТ Роса», в целом, рабочие и оригинальные. Но поскольку сейчас Россия отрезана от «железа», такой системе будет сложно выйти на потребительский рынок, а тем более на глобальный, а без этого она не сможет стать коммерчески успешной», — считает Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
На текущий момент в реестр российского программного обеспечения внесена только мобильная ОС «Аврора», разработчиком которой является «Открытая мобильная платформа».