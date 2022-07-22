В СберБанк Онлайн появились СберТян

«Одной из изначальных идей заставок на входе в СберБанк Онлайн было желание создавать и поддерживать разнообразие. Ведь человек склонен переживать эмоции только в том случае, когда что-то касается лично его, созвучно тому, чем он живет. Наши клиенты очень разные, имеют разные вкусы, предпочтения, возраст и сложно бывает угодить всем и сразу. Проект дал нам возможность готовить тематические наборы изображений, способные радовать разных пользователей, в том числе, и любителей аниме», — отметил начальник управления дизайна СберБанка Ярослав Сизов.