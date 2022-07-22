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11 минут назад

В СберБанк Онлайн появился новый пакет заставок со СберТян

Газета.Ruиещё 2

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый пакет заставок и стикеров с аниме-персонажем СберТян.

В СберБанк Онлайн появились СберТян
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

Автор – российская художница Rlkani, которая ранее создала дизайн пластиковых карт Сбера в аниме стиле и с новым маскотом СберТян.

В серии работ художница переосмыслила аниме через призму русской культуры, что создало неожиданные сочетания, например, изображение Масленицы при участии СберТян и СберКота.

«Одной из изначальных идей заставок на входе в СберБанк Онлайн было желание создавать и поддерживать разнообразие. Ведь человек склонен переживать эмоции только в том случае, когда что-то касается лично его, созвучно тому, чем он живет. Наши клиенты очень разные, имеют разные вкусы, предпочтения, возраст и сложно бывает угодить всем и сразу. Проект дал нам возможность готовить тематические наборы изображений, способные радовать разных пользователей, в том числе, и любителей аниме», — отметил начальник управления дизайна СберБанка Ярослав Сизов.

Заставки появились в приложении в начале июля и уже стали самыми добавляемыми. Их устанавливают почти в три раза чаще, чем остальные.

Наука и техника,Сбербанк России,
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