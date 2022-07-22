В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
41 минуту назад

Россиян предостерегли от загрузки неофициальных версий WhatsApp

Газета.Ru

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с «Газетой.Ru» рассказали о фейковых версиях мессенджера WhatsApp для Android и угрозах, которые они за собой несут. Ранее пользователей также предупредил глава WhatsApp.

В Роскачестве рассказали об опасных модификациях WhatsApp
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Приложения-клоны сомнительного происхождения регулярно появляются на неофициальных интернет-площадках. Глава WhatsApp Уилл Кэткарт ранее также обратил внимание на подозрительную студию HeyMods, которая создает якобы «улучшенные» версии мессенджера — Hey WhatsApp, GBWhatsApp, YOWhatsApp, FMWhatsApp, WhatsApp Plus и другие приложения.

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, что, скачивая подобное приложение, пользователь должен понимать, что он установил себе на устройство некую «прокладку» между собой и сервисом.

«Отправляя свои данные через этот канал, невозможно до конца быть уверенным, что передача данных надежна. Модификации приложений — это как усилители вкуса или ароматизаторы в продуктах. Они необязательны, но с ними как бы лучше, по уверению самих их создателей. Различные модификации и «улучшатели» всегда будут стоять между официальным разработчиком и пользователем. Мы бы предостерегли пользоваться сторонним ПО, особенно скаченным из неофициальных источников и не от прямых разработчиков», — считает Кузьменко.

Кэткарт уверен, что популярность сделала WhatsApp привлекательной целью для киберпреступников, создающих модифицированные и опасные версии мессенджера в попытке украсть данные или взломать смартфоны пользователей.

Наука и техника,Уилл Кэткарт,Сергей Кузьменко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители