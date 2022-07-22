В Роскачестве рассказали об опасных модификациях WhatsApp

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с «Газетой.Ru» рассказали о фейковых версиях мессенджера WhatsApp для Android и угрозах, которые они за собой несут. Ранее пользователей также предупредил глава WhatsApp.

«Отправляя свои данные через этот канал, невозможно до конца быть уверенным, что передача данных надежна. Модификации приложений — это как усилители вкуса или ароматизаторы в продуктах. Они необязательны, но с ними как бы лучше, по уверению самих их создателей. Различные модификации и «улучшатели» всегда будут стоять между официальным разработчиком и пользователем. Мы бы предостерегли пользоваться сторонним ПО, особенно скаченным из неофициальных источников и не от прямых разработчиков», — считает Кузьменко.