В Роскачестве рассказали об опасных модификациях WhatsApp

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с «Газетой.Ru» рассказали о фейковых версиях мессенджера WhatsApp для Android и угрозах, которые они за собой несут. Ранее пользователей также предупредил глава WhatsApp.
Приложения-клоны сомнительного происхождения регулярно появляются на неофициальных интернет-площадках. Глава WhatsApp Уилл Кэткарт ранее также обратил внимание на подозрительную студию HeyMods, которая создает якобы «улучшенные» версии мессенджера — Hey WhatsApp, GBWhatsApp, YOWhatsApp, FMWhatsApp, WhatsApp Plus и другие приложения.
Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, что, скачивая подобное приложение, пользователь должен понимать, что он установил себе на устройство некую «прокладку» между собой и сервисом.
«Отправляя свои данные через этот канал, невозможно до конца быть уверенным, что передача данных надежна. Модификации приложений — это как усилители вкуса или ароматизаторы в продуктах. Они необязательны, но с ними как бы лучше, по уверению самих их создателей. Различные модификации и «улучшатели» всегда будут стоять между официальным разработчиком и пользователем. Мы бы предостерегли пользоваться сторонним ПО, особенно скаченным из неофициальных источников и не от прямых разработчиков», — считает Кузьменко.
Кэткарт уверен, что популярность сделала WhatsApp привлекательной целью для киберпреступников, создающих модифицированные и опасные версии мессенджера в попытке украсть данные или взломать смартфоны пользователей.