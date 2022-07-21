Эксперт рассказал, чем опасно использование VPN

Через VPN аферисты могут завладеть данными учетных записей пользователя, в том числе получить доступ к банковским приложениям, говорит член Общественной палаты России Никита Данюк. Ранее в блогосфере появились жалобы нескольких россиян, ставших жертвами краж после того, как они воспользовались сервисом VPN.

«Сейчас VPN популярен – и может сложиться впечатление, что раз сервисом пользуется множество людей, то вероятность стать жертвой кражи уменьшается. На самом деле все как раз наоборот – чем больше людей использует VPN, тем сильнее интерес аферистов использовать этот сервис в своих целях», – считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

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Эксперт сравнил работу интернет-мошенников с карманниками, которым легче украсть кошелек в большой толпе, потому что в ней проще оставаться незамеченным.

«Через VPN происходит кража не только адресов электронной почты, номеров телефонов и других сведений, но и паролей, причем иногда в незашифрованном виде», – предупредил Данюк.

Этому способствует то, что в России сохраняется пока низкий уровень цифровой культуры, – многие юзеры пользуются одним паролем для разных аккаунтов, что облегчает задачу преступникам, посетовал собеседник.

Эксперт советует не заходить с помощью VPN в свои аккаунты, начиная с соцсетей и заканчивая банковскими приложениями.

«А еще надежнее – вообще отказаться от этого сервиса. Использование VPN – это всегда лотерея. При его подключении никогда не знаешь, какова вероятность утечки твоих персональных данных», – подытожил Данюк.

«Использование VPN превратилось в бездумный общемировой тренд. Многим кажется, что с помощью этого «запретного плода» в Сети можно что-то урвать. Но не стоит поддаваться. Надо понимать, что кибер-мошенники как раз используют для кражи персональных данных нашу тягу к запретным сайтам и сервисам», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.

Как известно, VPN (виртуальная частная сеть) обеспечивает подключение пользователя к сайтам, доступ к которым заблокирован. Однако через сервис часто происходят утечки данных пользователей VPN-сервисов. В некоторых случаях это пароли в незашифрованном виде – в сочетании с почтой и номером телефона это дает аферистам доступ к аккаунтам в социальных сетях пользователя.

Как сообщает Positive Technologies в своем отчете за первый квартал этого года, учетные данные клиентов VPN-сервисов были похищены в 21% атак, направленных на кражу данных частных лиц. То есть в каждом пятом случае. Согласно исследованию, в 58% последствиями атак на частных лиц становится утечка данных, в 26% – прямые финансовые потери.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, подобные жалоб в блогосфере появляются регулярно.

Москвичка Алина Демина накануне пожаловалась в соцсетях на шантаж со стороны незнакомого мужчины, завладевшего ее откровенными фотографиями. По словам Деминой, причиной утечки, судя по всему, стал VPN-сервис, который она скачала для доступа к Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). «На вопрос, откуда у него мои снимки, ответил, что купил их в открытом доступе вместе с логинами и паролями моих соцсетей, почт и др», – пишет Демина.