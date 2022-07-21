53 года высадке человека на Луну — вспоминаем все полеты

Состоялась годовщина поистине исторического события: 53 года с первой высадки человека на Луну. 20 июля астронавты прибыли на планету, а на следующий день, 21-го — вышли в открытый космос. Значимость этого дня для науки и человечества в принципе тяжело оценить — поэтому мы решили вспомнить историю успешных лунных программ и людей, благодаря которым они свершились.

Фото: NASA NASA

Миссия «Аполлон-11» — 20 июля 1969 года

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Первая высадка человека на поверхность Луны стала результатом приказа Джона Ф. Кеннеди, который в 1961 году задал национальную цель США: высадиться на Луну и вернуться домой живыми. Именно во время этой программы были сняты легендарные кадры астронавтов, делающих первые шаги в низкой гравитации. Именно в этот день астронавт Нил Армстронг произнес легендарные слова о маленьком шаге для человека и огромном скачке для человечества. Армстронг и его напарник Базз Олдрин высадились в Море Спокойствия, где провели 21 час 36 минут — включая семичасовой перерыв на сон.

Миссия «Аполлон-12» — 24 ноября 1969 года

После того, как первая высадка завершилась историческим успехом, NASA тут же занялась планированием следующей. Теперь на первое место вышли исключительно научные задачи — Чарльзу Конраду и Алану Бину предстояло провести масштабную селенологическую экспертизу. Собрать образцы грунта, сфотографировать потенциальные места приземления для следующих полетов и вновь проверить, как продолжительное пребывание в лунном климате влияет на работоспособность человека. Помимо этого, в ходе миссии астронавты доставили исследовательский аппарат под названием ALSEP, который был предназначен для сбора сейсмических данных.

NASA

Миссия «Аполлон-14» — 9 февраля 1971 года

Полет «Аполлон-13» закончился неудачей, однако через два года NASA возобновила запуски и решила приступить к исследованию гигантского кратера Фра Мауро. Астронавты Алан Шепард и Эдгар Митчелл поставили новый рекорд по длительности пребывания в открытом космосе: в рамках миссии они совершили 4,5-часовое путешествие по поверхности Луны в поисках ценных образцов. Они почти дошли до кромки кратера Конуса, но командование NASA посоветовало приключенцам не искушать судьбу и вернуться назад.

NASA

Миссия «Аполлон-15» — 7 августа 1971 года

«Аполлон-15» стал первой лунной миссией, во время которой астронавты передвигались не только на своих двоих. Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин проехали почти 28 километров на специальном вездеходе, который фактически стал первым автомобилем на поверхности Луны. Команда изучила регион Хэдли — Апеннин и собрала 76 килограмм образцов почвы, включая грунт, находившийся на глубине 10 футов: для того, чтобы пробурить скважину, астронавтам потребовалось несколько попыток.

NASA

Миссия «Аполлон-16» — 27 апреля 1972

После перерыва почти на год NASA запустила следующую лунную миссию для изучения плоскогорья близ кратера Декарта, где находились интересные вулканические породы. Помимо этого, Джону Янгу и Чарльзу Дюку поручили провести ультрафиолетовую съемку звездных объектов, которые невозможно рассмотреть при наблюдении с Земли. Также астронавты совершили «гран-при» на лунном вездеходе, чтобы как следует проверить его маневренность на лунном грунте.

NASA

Миссия «Аполлон-17» — 19 декабря 1972

Эта высадка стала последней из совершенных в рамках программы «Аполлон». NASA решила сосредоточиться на геологических исследованиях: специально для этой цели в экипаж корабля помимо астронавта Юджина Сернана вошел геолог Харрисон Шмитт — первый ученый, ступивший на поверхность Луны лично. Помимо этого, из-за задержки запуска «Аполлон-17» стал первой пилотируемой космической программой США, запущенной в ночное время суток.