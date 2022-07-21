53 года высадке человека на Луну — вспоминаем все полеты

Состоялась годовщина поистине исторического события: 53 года с первой высадки человека на Луну. 20 июля астронавты прибыли на планету, а на следующий день, 21-го — вышли в открытый космос. Значимость этого дня для науки и человечества в принципе тяжело оценить — поэтому мы решили вспомнить историю успешных лунных программ и людей, благодаря которым они свершились.
Первая высадка человека на поверхность Луны стала результатом приказа Джона Ф. Кеннеди, который в 1961 году задал национальную цель США: высадиться на Луну и вернуться домой живыми. Именно во время этой программы были сняты легендарные кадры астронавтов, делающих первые шаги в низкой гравитации. Именно в этот день астронавт Нил Армстронг произнес легендарные слова о маленьком шаге для человека и огромном скачке для человечества. Армстронг и его напарник Базз Олдрин высадились в Море Спокойствия, где провели 21 час 36 минут — включая семичасовой перерыв на сон.
После того, как первая высадка завершилась историческим успехом, NASA тут же занялась планированием следующей. Теперь на первое место вышли исключительно научные задачи — Чарльзу Конраду и Алану Бину предстояло провести масштабную селенологическую экспертизу. Собрать образцы грунта, сфотографировать потенциальные места приземления для следующих полетов и вновь проверить, как продолжительное пребывание в лунном климате влияет на работоспособность человека. Помимо этого, в ходе миссии астронавты доставили исследовательский аппарат под названием ALSEP, который был предназначен для сбора сейсмических данных.
Полет «Аполлон-13» закончился неудачей, однако через два года NASA возобновила запуски и решила приступить к исследованию гигантского кратера Фра Мауро. Астронавты Алан Шепард и Эдгар Митчелл поставили новый рекорд по длительности пребывания в открытом космосе: в рамках миссии они совершили 4,5-часовое путешествие по поверхности Луны в поисках ценных образцов. Они почти дошли до кромки кратера Конуса, но командование NASA посоветовало приключенцам не искушать судьбу и вернуться назад.
«Аполлон-15» стал первой лунной миссией, во время которой астронавты передвигались не только на своих двоих. Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин проехали почти 28 километров на специальном вездеходе, который фактически стал первым автомобилем на поверхности Луны. Команда изучила регион Хэдли — Апеннин и собрала 76 килограмм образцов почвы, включая грунт, находившийся на глубине 10 футов: для того, чтобы пробурить скважину, астронавтам потребовалось несколько попыток.
После перерыва почти на год NASA запустила следующую лунную миссию для изучения плоскогорья близ кратера Декарта, где находились интересные вулканические породы. Помимо этого, Джону Янгу и Чарльзу Дюку поручили провести ультрафиолетовую съемку звездных объектов, которые невозможно рассмотреть при наблюдении с Земли. Также астронавты совершили «гран-при» на лунном вездеходе, чтобы как следует проверить его маневренность на лунном грунте.
Эта высадка стала последней из совершенных в рамках программы «Аполлон». NASA решила сосредоточиться на геологических исследованиях: специально для этой цели в экипаж корабля помимо астронавта Юджина Сернана вошел геолог Харрисон Шмитт — первый ученый, ступивший на поверхность Луны лично. Помимо этого, из-за задержки запуска «Аполлон-17» стал первой пилотируемой космической программой США, запущенной в ночное время суток.