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26 минут назад

Учёные изобрели наушники для сканирования лиц людей с помощью звука

Ferra.ru

Специалисты из Корнельского университета разработали технологию EarIO для сканирования человеческого лица с помощью звука и создания цифровой копии.

Учёные изобрели наушники для сканирования лиц людей с помощью звука
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эти аватары лица можно использовать для видеосвязи. Чтобы отсканировать лицо, пользователь должен надеть специальные наушники, которые будут воспроизводить звук, а встроенные микрофоны будут фиксировать отражаемое от лица эхо. На этом основании нейросеть будет строить копию лица пользователя.

Технология EarIO — альтернатива технологии распознавания лиц, которая уже реализуется в видеокамерах. Но это достаточно дорогостоящая технология из-за дороговизны камер. К тому же камеры тяжёлые и энергоёмкие, и собирают лишнюю информацию, угрожающую приватности пользователя.

Минусом распознавания лица с помощью звука является искажение и полная перестройка цифровой копии, если пользователь вращает головой.

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