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20 минут назад

Найдены пожирающие парниковые газы бактерии

Lenta.ru

Специалисты из Университета Саскачевана и Университета Саймона Фрейзера нашли бактерии, которые пожирают парниковые газы. Они смогут уменьшить выбросы CO2 в атмосфере, оказывающее пагубное влияние на экосистемы и изменяющие климат. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.

Найдены пожирающие парниковые газы бактерии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе исследования ученые изучили цианобактерий — фотосинтезирующих организмов, живущих в воде. Оказалось, что они используют углерод для синтеза необходимых питательных веществ. Как показали данные экспериментов, эти бактерии способны поглощать CO2 из атмосферы — вместе с другими органическими молекулами или самостоятельно. По мнению специалистов, это открытие можно использовать для разработки новых промышленных процессов для сокращения выбросов парниковых газов.

В июне 2022 года сотрудники Австралийского университета Квинсленда выявили червей, которые способны перерабатывать пластик путем его поедания. Личинки жуков Zophobas morio содержат в кишечнике специальные ферменты, помогающие переваривать полистирол.

Наука и техника,Саймон Фрейзер,
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