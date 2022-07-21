NASA запустит новую лунную миссию Artemis в конце лета

«Artemis I без экипажа отправится в полет на Луну и вернется обратно на Землю. Эта миссия положит начало программе NASA Artemis, цель которой – высадка людей на Луну, в том числе первой женщины и первого «цветного» человека на Луну к 2025 году», – заявил Фри.